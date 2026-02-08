domingo, febrero 8, 2026
Inicia hoy la UACJ con Talleres de Bellas Artes

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), informó que a partir de hoy 8 de febrero darán inicio los Talleres de Bellas Artes, mismos que se desarrollarán en Centro Universitario de las Artes (CUDA).

Las diferentes actividades están programadas para llevarse a cabo a partir de las 18:00 horas, mismas que estarán vigentes a partir de hoy 8 de febrero y hasta el mes de junio.

COSTOS

INSCRIPCIONES

Taller grupal $916.00
Taller de solfeo $460.00
Taller individual $2,771.00
Gastos administrativos $15.00

INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS (COSTO EXTRA)

Taller grupal $80.00
Taller de solfeo $46.00
Taller individual $143.00
Reimpresión de folio $26.00

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES PRESENCIALES
INSCRIPCIONES EN LÍNEA
Horario: De 9:00 am a 20:00 hrs.
Teléfono (656) 639 8899
Correo: bellasartes@uacj.mx /

