Durante años, vecinos de las calles Canutillo, Villa Coronado, Franja del Río y zonas aledañas, han enfrentado de manera constante afectaciones por el colapso del sistema de drenaje sanitario, ante esta necesidad emergente, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza una inversión histórica de más de 134 millones de pesos para la reposición del Colector Nadadores.

El proyecto contempla la instalación de 2.8 kilómetros de nueva tubería de drenaje sanitario, diseñada con materiales de alta resistencia, que permitirán un funcionamiento eficiente y duradero del sistema, esta obra no solo corrige fallas estructurales acumuladas durante años, sino que previene riesgos sanitarios, así como un adecuado manejo de las aguas residuales.

Para los vecinos, esta inversión representa una solución largamente esperada, así lo comento la señora Rosario Frías, habitante del sector.

“En esta área no hay drenaje, y si me ha tocado, se me ha metido por el baño y es algo muy incómodo, le agradezco a la Junta de Agua por habernos tomado en cuenta, por haber escuchado a los ciudadanos, y sé que sus vidas van a cambiar”, refirió.

Entre los principales beneficios de esta obra, destacan la eliminación de brotes de aguas negras, la eliminación de malos olores, la protección de las viviendas contra retornos de descargas sanitarias, así como una mejora en el entorno urbano de la zona.

Con estas acciones, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, reafirma su compromiso de atender problemáticas históricas, invertir en infraestructura y mejorar las condiciones de vida de las familias juarenses.