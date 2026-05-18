El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua continúa fortaleciendo su estructura territorial y ciudadana con el arranque de los registros para integrarse al proyecto “Defensores de México” y “Defensores por Chihuahua”, una estrategia orientada a sumar voces, propuestas y participación activa en favor del presente y futuro del país y del estado.

Durante esta jornada, en la capital del estado iniciaron formalmente los registros para quienes desean formar parte de esta iniciativa nacional impulsada por el PRI, enfocada en construir cercanía con la ciudadanía, abrir espacios de participación y fortalecer las causas sociales y ciudadanas.

Asimismo, todo el fin de semana se llevaron a cabo registros en los municipios de Cuauhtémoc y Parral, donde mujeres y hombres comprometidos con Chihuahua acudieron a formalizar su integración a este importante proyecto.

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional y diputado federal, Álex Domínguez, destacó la importancia de seguir construyendo un partido cercano a la gente, que escuche, dialogue y abra espacios reales de participación ciudadana.

“Hoy más que nunca necesitamos de la participación de las y los ciudadanos comprometidos con México y con Chihuahua. Este proyecto busca sumar esfuerzos, ideas y voluntad para defender las causas de las familias, fortalecer nuestras instituciones y construir un mejor futuro para todos”, expresó.

Cabe destacar que hasta el momento se han sumado más de 400 registros en esta estrategia, reflejando el interés y la participación de ciudadanos de distintas regiones del estado que buscan contribuir activamente al fortalecimiento de Chihuahua y de México.