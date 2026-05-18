El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, fijó su postura tras la movilización realizada este sábado en la ciudad, donde aseguró que las y los chihuahuenses dejaron claro que saben defender a Chihuahua y distinguir entre una causa legítima y un montaje político.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, Bonilla afirmó que Chihuahua es una tierra de gente libre, trabajadora y con carácter, que históricamente ha sabido defender su identidad y su forma de vida.

“Lo que vimos ayer fue una marcha que prometía ser histórica y terminó desconectada de la realidad de nuestro estado, porque Chihuahua tiene identidad, dignidad y criterio propio”, expresó.

El alcalde señaló que en Chihuahua se respeta la libertad de expresión y el derecho de las personas a manifestarse, pero subrayó que también existe claridad para identificar cuando se intenta dividir o imponer agendas ajenas al estado.

Asimismo, reconoció a quienes participaron de manera pacífica defendiendo lo que representa Chihuahua y reiteró su respaldo a la gobernadora Maru Campos.

“Mi respaldo y el de las y los chihuahuenses a la gobernadora Maru Campos es firme, porque su gobierno ha demostrado resultados, liderazgo y compromiso con Chihuahua”, afirmó.

Marco Bonilla también aseguró que las y los chihuahuenses saben quién enfrenta de manera frontal a la delincuencia y quién ha sido permisivo con grupos criminales.

Finalmente, sostuvo que Chihuahua ha sido protagonista en los momentos más importantes de la historia nacional y que seguirá defendiendo sus valores y su libertad.

“Chihuahua no se dobla y mucho menos se entrega”, concluyó.