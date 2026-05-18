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Realiza Cobach concurso de Escoltas y Bandas de Guerra en la Zona Norte; Plantel 7 obtiene doble victoria

by Salvador Miranda
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) llevó a cabo de manera exitosa el Concurso de Escoltas y Bandas de Guerra de la Zona Norte como parte del Interbachilleres Académico, Cultural y Deportivo, evento que se desarrolló en el gimnasio del Bachilleres y reunió a estudiantes de los distintos planteles, quienes demostraron disciplina, coordinación y compromiso cívico.

Luego de una reñida participación, los equipos ganadores fueron dados a conocer tras la evaluación realizada por jueces especialistas, quienes calificaron aspectos técnicos, precisión, coordinación y desempeño de cada uno de los contingentes participantes.

El plantel 7, “La Casa de los Pumas”, obtuvo el primer lugar tanto en la categoría de escoltas como en banda de guerra, consolidándose como uno de los equipos más destacados de la jornada.

En la categoría de escoltas, los resultados fueron los siguientes:

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  • Primer lugar: Escolta Morada del Plantel 7
  • Segundo lugar: Escolta Negra del Plantel 7
  • Tercer lugar: Plantel 5
    Por su parte, en la competencia de bandas de guerra, los ganadores fueron:
  • Primer lugar: Plantel 7
  • Segundo lugar: Plantel 11
  • Tercer lugar: Plantel 19

A través de este tipo de actividades, Cobach fortalece entre los estudiantes valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y el amor por los símbolos patrios, promoviendo espacios de sana convivencia y formación integral.

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