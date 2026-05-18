El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua puso en operación un nuevo tomógrafo de última generación de 256 cortes en el Hospital General Regional de Zona (HGZ) No. 35 de Ciudad Juárez.

La atención médica especializada en los hospitales del Instituto es otorgada por personal de salud altamente capacitado en el uso de tecnología de punta para contribuir a mejorar la salud en aquellos derechohabientes con padecimientos complejos, con esta modernización tecnológica, esta unidad hospitalaria amplía de manera significativa su capacidad diagnóstica, al optimizar la calidad de la atención médica y reducir los tiempos de respuesta para las y los pacientes.

El titular del IMSS en Chihuahua, doctor Julio Mercado Castruita, destacó que la activación de este nuevo equipo refleja el compromiso institucional de continuar impulsando la modernización de los servicios médicos en beneficio de la población derechohabiente.

Indicó que la tecnología con la que cuenta el nuevo tomógrafo permitirá fortalecer la atención especializada en la zona Juárez, al realizar estudios con mayor definición y eficiencia, lo que impacta de manera positiva en la detección y seguimiento oportuno de diversos padecimientos.

Por su parte, el director del hospital, doctor Pilar Campos, explicó que este tomógrafo representa un avance sustancial en la infraestructura médica de la unidad, ya que permite obtener imágenes de alta resolución en menor tiempo, mediante protocolos más eficientes que contribuyen a disminuir la dosis de radiación y el volumen de medio de contraste administrado.

Desde el punto de vista técnico, el tomógrafo de 256 cortes, que se traduce en estudios más rápidos, mejor calidad de imagen y reconstrucciones multiplanares y volumétricas de mayor precisión diagnóstica en atenciones de ortopedia, cardiología, neumología, entre otros.

El nuevo tomógrafo tiene capacidad para realizar estudios de alta complejidad con resolución de 2D, 3D y 4D, para diversos protocolos de atención especializada integral tanto pediátrica como de adultos, en servicios de Traumatología y Ortopedia, Cardiología, Neumología, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía General, Urgencias, Neurología, Neurocirugía, Unidades de Cuidados Intensivos pediátricos y adultos entre otros.

Lo cual contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta del hospital en la atención de pacientes con padecimientos complejos y casos de urgencia, al permitir la realización de estudios diagnósticos en menor tiempo y con mayor precisión clínica.

Este equipo permitirá ampliar la cobertura de estudios especializados en áreas como cardiología, incluyendo angiotomografía coronaria; angiología, ortopedia y maxilofacial, entre otras, favoreciendo diagnósticos más oportunos y precisos.

La incorporación de tecnología médica de alta especialidad forma parte de las acciones permanentes del IMSS para mejorar la infraestructura hospitalaria en el estado de Chihuahua, mediante equipos modernos que permitan elevar la calidad de los servicios y responder a las necesidades actuales de atención médica de la derechohabiencia.