La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por medio de la Dirección de Prevención Social, se prepara para las últimas sesiones del programa “Valórate”, coincidiendo con el periodo de graduaciones en sus sedes educativas, el cual esta diseñado para jóvenes estudiantes y padres de familia, mismo que entrará en su recta final abordando temas fundamentales para el desarrollo personal.



En esta ocasión las sesiones fueron dedicadas a los módulos de resiliencia y autocuidado, estos talleres, impartidos por psicólogos y trabajadores sociales, brindan a los participantes estrategias para enfrentar adversidades, fortalecer su salud emocional y promover prácticas que cuiden su bienestar integral, tanto físico como mental, teniendo como objetivo dotarlos de herramientas clave para la próxima etapa de sus vidas.



Este próximo cierre de ciclo del programa “Valórate” se da en un contexto significativo para la comunidad estudiantil ya que la graduación de los alumnos del CBTIS 128 está programada para el próximo sábado 13 de diciembre, mientras que la ceremonia de la escuela Federal 15 se realizará el viernes 20 de diciembre, ambos eventos marcan un logro importante para muchos de los jóvenes y sus padres que han formado parte activa del taller.



El componente de activación física del programa continúa su implementación, adaptando rutinas por parte de los policías que promueven la disciplina y la salud, hábitos valiosos que los estudiantes podrán llevar consigo más allá de las aulas, la realización del taller en estas dos locaciones ha permitido optimizar recursos y ampliar el impacto positivo, beneficiando a más de 200 participantes entre estudiantes y padres de familia.



La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la prevención social a través de programas como “Valórate”, que buscan atender factores de riesgo desde su origen, fortaleciendo a las comunidades educativas especialmente en momentos trascendentales como la culminación de estudios.