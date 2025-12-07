Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Dirección de Investigación, participaron en el rescate de una mascota que se encontraba en una situación de peligro.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Capulín y bulevar Zaragoza, en la colonia Héroes de la Revolución, fueron interceptados por un ciudadano, el cual solicitó el apoyo de los oficiales ante una situación de emergencia doméstica, ya que su gato se había quedado atrapado entre los cables de un poste de luz, sin poder descender por sus propios medios y en riesgo de sufrir lesiones.

Ante esta situación, los elementos de la SSPM actuaron de inmediato, y con mucho cuidado, lograron rescatar al felino de manera segura para posteriormente entregarlo a su dueño sin presentar lesiones.

El ciudadano manifestó su agradecimiento por la pronta y efectiva intervención de los agentes municipales, quienes pusieron de manifiesto el lado humano y la vocación de servicio de la policía municipal.

La SSPM refrenda su compromiso de servicio a la comunidad juarense y recuerda a la ciudadanía que puede contar con sus elementos para cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad o la integridad de las personas o cualquier ser vivo que se encuentre en peligro.