La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, concluirá este mes de marzo sus jornadas “Cerca de Ti”, con una feria de servicios en Anapra, acercando a la ciudadanía apoyos y beneficios.

Este viernes 27 de marzo, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en las oficinas de JMAS Anapra, ubicadas sobre la calle Rémora, la unidad móvil, ofrecerá descuentos y convenios para que más usuarios puedan ponerse al corriente en sus cuentas.

Emma Zuvia, jefa de recuperación de adeudo, informó que este evento será una gran feria de servicios con la participación de distintas dependencias del Gobierno del Estado.

“Vamos a tener convenios, descuentos, seguimos con el programa de la JCAS un 90%, pero traemos más sorpresas, Nutri Chihuahua, Medi Chihuahua con vacunación, activación deportiva, cortes de cabello gratis, Fiscalía va a regalar constancias de antecedentes penales, registro civil, actas de nacimiento, gratis”, destacó.

También participará el departamento de Cultura del Agua, promoviendo con juegos y platicas el uso responsable del recurso, así como otras actividades y sorpresas para los asistentes.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, invita a la ciudadanía a aprovechar esta jornada que se realiza para que más juarenses sean beneficiados con trámites de las dependencias estatales y dejen su cuenta en ceros.