Protección Civil mantiene alerta amarilla por fuertes vientos en Ciudad Juárez

Chihuahua— La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene vigente la alerta amarilla debido a la presencia de vientos fuertes en las regiones norte y noroeste del estado, los cuales podrían intensificarse entre las 15:00 y 20:00 horas de este martes.

Según el pronóstico, las ráfagas podrían superar los 75 km/h en municipios como Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi y Cuauhtémoc.

En tanto, en localidades como Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Buenaventura, Temósachic, Matachí y Namiquipa, se esperan vientos que superen los 65 km/h.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras en tramos carreteros estratégicos, entre ellos: Chihuahua–Juárez, Juárez–Janos, Chihuahua–Nuevo Casas Grandes, Chihuahua–La Junta y la vía corta Chihuahua–Parral.

La CEPC recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar quemas al aire libre y mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación.