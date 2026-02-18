miércoles, febrero 18, 2026
Ciudad JuárezPortada

Protección Civil mantiene alerta amarilla por fuertes vientos en Ciudad Juárez

by Eduardo Huízar
Chihuahua— La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene vigente la alerta amarilla debido a la presencia de vientos fuertes en las regiones norte y noroeste del estado, los cuales podrían intensificarse entre las 15:00 y 20:00 horas de este martes.

Según el pronóstico, las ráfagas podrían superar los 75 km/h en municipios como Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi y Cuauhtémoc.

En tanto, en localidades como Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Buenaventura, Temósachic, Matachí y Namiquipa, se esperan vientos que superen los 65 km/h.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras en tramos carreteros estratégicos, entre ellos: Chihuahua–Juárez, Juárez–Janos, Chihuahua–Nuevo Casas Grandes, Chihuahua–La Junta y la vía corta Chihuahua–Parral.

La CEPC recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar quemas al aire libre y mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación.

