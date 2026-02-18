miércoles, febrero 18, 2026
Vientos furiosos vuelven a azotar Juárez; cielos grises y mucho polvo

by Eduardo Huízar
Ciudad Juárez, Chih. — Este miércoles 18 de febrero, a partir de las 14:00 horas, se han registrado nuevamente fuertes ráfagas de viento en Ciudad Juárez, provocando que el cielo se tornara gris y generando molestias a la población.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, mantenerse informada sobre el pronóstico meteorológico y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Vecinos reportan que los efectos del viento incluyen polvo y tierra en suspensión, reducción de la visibilidad en calles y avenidas principales, así como movimientos visibles en árboles, anuncios y estructuras ligeras.

Las autoridades señalaron que se espera que las ráfagas continúen durante las siguientes horas, y exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y a la población en general a evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas.

Recomendaciones de Protección Civil:

Evitar transitar por zonas con árboles o anuncios susceptibles a caer.

Asegurar objetos en patios y terrazas que puedan ser arrastrados.

Mantenerse informado a través de medios oficiales sobre posibles cambios en las condiciones del clima.

