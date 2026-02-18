Ciudad Juárez, Chih. — Con gritos, pancartas y consignas, un grupo de ciudadanos recibió este día a Marx Arriaga Navarro, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como responsable de los Libros de Texto Gratuitos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez Abraham González.

El exfuncionario federal fue increpado por manifestantes que, entre consignas como “Los libros no son tuyos” y “Deja de mentir”, expresaron su inconformidad respecto al contenido y proceso de elaboración de los nuevos materiales educativos distribuidos a nivel nacional.

Los inconformes portaban cartulinas con mensajes críticos y se concentraron en el área de llegadas del aeropuerto, donde se generó un ambiente de tensión momentánea. No se reportaron incidentes mayores ni altercados físicos, aunque los reclamos se mantuvieron durante varios minutos.

La presencia de Arriaga en esta frontera ocurre en medio del debate nacional que han generado los nuevos libros de texto gratuitos, tema que ha polarizado posturas entre autoridades educativas, especialistas y diversos sectores de la sociedad civil.