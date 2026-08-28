¿Qué se esconde ahí? La maleza convierte dique de Parajes del Sur en una “selva”

Un dique ubicado en las inmediaciones de la calle Campo Grande, casi esquina con Mar de Plata, en la colonia Parajes del Sur, se encuentra actualmente cubierto prácticamente en su totalidad por una espesa vegetación que ha transformado el lugar en una especie de “selva” urbana.

El vaso captador tiene una extensión aproximada de 250 metros de longitud y alrededor de cinco metros de profundidad. Una fotografía antigua localizada en internet muestra una imagen completamente diferente del sitio, cuando el dique se encontraba limpio y despejado, permitiendo observar claramente sus dimensiones y el espacio que actualmente permanece oculto entre la vegetación.

La situación actual ha llamado la atención de los vecinos de las viviendas ubicadas en los alrededores, quienes manifiestan preocupación por las condiciones en que se encuentra el lugar. La abundante maleza impide conocer con facilidad qué tipo de fauna pudiera haberse refugiado en el interior, por lo que algunos habitantes temen encontrar insectos, reptiles u otros animales entre la vegetación.

Los residentes señalan que su preocupación no solamente tiene que ver con el aspecto que presenta el dique, sino con la posibilidad de que algún animal pueda salir de la zona cubierta de maleza y acercarse a las viviendas. Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de alguna especie peligrosa, pero los vecinos consideran necesario que las autoridades revisen las condiciones del lugar y determinen si requiere trabajos de limpieza y mantenimiento.

Mientras tanto, el contraste entre la antigua imagen del dique y su estado actual deja en evidencia cómo un espacio que antes permanecía despejado terminó convertido en una extensa zona de vegetación. Los vecinos esperan que se atienda el sitio antes de que la maleza continúe creciendo y la incertidumbre sobre lo que pudiera esconderse en su interior aumente.