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Un kilómetro de peligro: cruzan baldío para poder llegar al transporte público

by Eduardo Huízar
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Habitantes de un sector del suroriente de Ciudad Juárez que no cuentan con vehículo enfrentan diariamente una situación que combina problemas de transporte y seguridad, pues para llegar a una zona donde pueden abordar el transporte público deben caminar una considerable distancia y atravesar un terreno baldío de aproximadamente un kilómetro.

@juareznoticias.com Habitantes del fraccionamiento Real de las Haciendas tienen que caminar cerca de un kilómetro por un terreno baldío para poder llegar al transporte público. Maleza, basura, árboles y montículos de arena forman parte del camino. Vecinos aseguran que incluso han sabido de personas que han sido asaltadas en esta zona. ¿qué deberían hacer las autoridades? #juareznoticias y #periodismointeractivo. #juárez #seguridad #tiktokjuárez ♬ sonido original – juareznoticias

De acuerdo con vecinos, algunas personas que viven en el sector bajan del transporte público sobre la avenida Talamás Camandari y deben caminar por el interior de la zona habitacional antes de llegar al enorme predio que separa el fraccionamiento donde viven, en Real de las Haciendas. El mismo recorrido deben realizar de regreso cuando terminan sus actividades y necesitan volver a sus viviendas.

El problema, señalan residentes, es que el baldío se encuentra prácticamente a la intemperie, con maleza, árboles, basura, montículos de arena y amplias zonas sin vigilancia, lo que genera preocupación entre quienes tienen que utilizarlo como camino. Las condiciones del terreno permiten que cualquier persona pueda ocultarse entre la vegetación o detrás de los montículos.

Vecinos de Parajes del Sur aseguran que han tenido conocimiento de personas que han sido asaltadas mientras atravesaban el terreno. Aunque son pocos los habitantes que se arriesgan a utilizar este camino, quienes no tienen automóvil prácticamente no cuentan con otra alternativa para conectar sus viviendas con el transporte público.

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Ante esta situación, residentes solicitan la intervención de las autoridades para incrementar la vigilancia preventiva en el sector y atender las condiciones del terreno. El llamado es a evitar que este camino improvisado se convierta en un punto de riesgo para quienes diariamente tienen que atravesarlo simplemente para poder llegar a un camión y regresar a casa.

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