Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un hombre de 53 años a quien presuntamente le localizaron 300 unidades de fentanilo y 20 dosis de una sustancia con características de cocaína.

La intervención ocurrió durante la tarde del 27 de agosto en la colonia Parajes del Sur, donde los agentes detectaron un vehículo Hyundai Elantra en el que se encontraba Jorge Abraham P. R.

De acuerdo con la SSPE, al aproximarse los elementos para efectuar una inspección, el hombre mostró una actitud evasiva y habría intentado evitar la intervención. Durante la revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias las sustancias señaladas.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica. La corporación indicó que el operativo forma parte de las acciones implementadas en Ciudad Juárez para combatir la distribución de drogas.