Sentencian a dos sujetos a 50 años de cárcel por el secuestro de dos masculinos

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 50 años de prisión, dictada en contra de Héctor José M. S., y Miguel Ángel H. L., por secuestro agravado.

una agente del Ministerio Público, demostró con pruebas fehacientes la participación de los ahora sentenciados, en el delito que se registró el 05 de junio del 2025 cuando privaron de la libertad a dos masculinos con el uso de armas de fuego.

Mantuvieron en cautiverio a las víctimas de 36 y 38 años de edad, en un domicilio cercano al Cerro Bola, e hicieron llamadas telefónicas a sus familiares exigiéndoles dinero a cambio de su libertad.

Posteriormente, las trasladaron a un domicilio ubicado en el poblado de Samalayuca, en donde las golpearon y continuaron las exigencias económicas a sus familias, bajo amenaza de cortarles los dedos en caso de no depositar el dinero exigido, por lo que obtuvieron diversos depósitos por una suma total de medio millón de pesos.

El día 13 de junio de 2025, una de las víctimas logró escapar y pedir ayuda en el Centro Comunitario del poblado, para luego dirigir a elementos de la Policía Municipal hasta el lugar en donde permanecía privado de la libertad el otro masculino.

Acto en el cual fueron detenidos Héctor José M. S., y Miguel Ángel H. L., a quienes se les aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

Tras ser declarados penalmente responsables por los citados hechos, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, les impuso la pena privativa de la libertad que purgarán en el CERESO número tres, además, fueron condenados a pagar la reparación del daño a las víctimas.