El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó al Congreso sobre los nuevos ataques militares contra Irán, una decisión que reactiva el plazo legal de 60 días durante el cual puede mantener a las fuerzas estadounidenses en combate sin una autorización específica del Capitolio.

Según información publicada por El País, la comunicación fue enviada mediante una carta fechada el 10 de julio de 2026, tres días después del inicio de una nueva serie de bombardeos contra objetivos iraníes. El documento fue revelado inicialmente por Punchbowl News y confirmado posteriormente por Politico.

La carta representa un reconocimiento formal de que Estados Unidos volvió a involucrar a sus fuerzas en hostilidades directas contra Irán. Sin embargo, no constituye una declaración de guerra, ya que la Constitución estadounidense reserva esa facultad al Congreso.

La notificación llega mientras Washington endurece sus acciones en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima necesaria para el transporte mundial de petróleo. Trump anunció que bloqueará a barcos iraníes y pretende cobrar un porcentaje sobre la carga de otros buques que atraviesen la zona.

Trump aseguró que los ataques lanzados el 7 de julio fueron una “acción militar coherente” con su responsabilidad constitucional de proteger a los ciudadanos y los intereses de Estados Unidos.

También comunicó que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para emprender nuevas operaciones.

El Ejército está listo para emprender nuevas acciones, según sea necesario y apropiado, a fin de hacer frente a futuras amenazas y ataques contra Estados Unidos o sus aliados y socios”, señala el texto citado por El País.

El presidente justificó las acciones militares por los ataques contra barcos comerciales que transitaban por Ormuz. El Comando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, informó que sus fuerzas atacaron más de 300 objetivos en Irán durante tres noches.

Los objetivos oficiales de la operación son:

Reducir la capacidad de Irán para atacar barcos civiles.

Proteger el paso de embarcaciones comerciales.

Responder a posibles ataques contra Estados Unidos y sus aliados.

Mantener abierta la circulación por el estrecho de Ormuz.

CENTCOM confirmó que lanzó aeronaves y misiles de crucero contra instalaciones militares iraníes entre el 7 y el 11 de julio.

No. La carta informa al Congreso sobre la participación de las fuerzas estadounidenses en operaciones militares, pero solo el Congreso tiene la facultad constitucional de declarar una guerra.

El presidente, como comandante en jefe, puede ordenar el despliegue de tropas y determinadas operaciones para responder a amenazas contra Estados Unidos. Sin embargo, la Ley de Poderes de Guerra establece límites para impedir que un conflicto continúe de manera indefinida sin intervención legislativa.

En términos simples: Trump puede ordenar acciones militares inmediatas, pero no puede mantenerlas durante meses sin que el Congreso intervenga o autorice su continuación.

La Ley de Poderes de Guerra establece que, después de informar al Congreso sobre la entrada de tropas en hostilidades, el presidente dispone de un periodo de 60 días.

Antes de que termine ese plazo, puede ocurrir alguno de estos escenarios:

El Congreso autoriza expresamente las operaciones.

El Congreso aprueba una declaración de guerra.

El Capitolio concede una ampliación.

Las tropas deben comenzar a retirarse.

El Congreso ordena que las fuerzas sean retiradas antes.

La ley permite una extensión de hasta 30 días adicionales cuando el presidente acredita que existe una necesidad militar para retirar a las tropas de manera segura.

Esta no es la primera vez que Trump utiliza una carta para fijar su posición sobre el plazo legal. En mayo notificó al Congreso que las hostilidades iniciadas en febrero habían “terminado”, después de que transcurrieran 60 días sin una autorización legislativa para continuar la guerra.

Los ataques de julio abren ahora una nueva discusión sobre si comenzó otro periodo de 60 días y qué facultades tendrá el Congreso para limitar las operaciones.

Trump anunció el restablecimiento de un bloqueo contra barcos iraníes o embarcaciones que mantengan negocios con Irán. El mandatario también afirmó que pretende cobrar un equivalente al 20% de la carga transportada a los buques autorizados para cruzar el estrecho.

El presidente no explicó cómo se calculará el cobro, qué autoridad lo administrará ni qué ocurrirá con los barcos que se nieguen a pagarlo. La propuesta generó cuestionamientos porque una potencia no puede imponer por sí sola un peaje internacional sobre una vía marítima estratégica sin una base jurídica reconocida.

El Ejército estadounidense indicó que el nuevo bloqueo comenzará la tarde del martes 14 de julio, hora de Irán, y abarcará la costa iraní. Los envíos humanitarios y los barcos con destinos no iraníes podrían pasar después de ser inspeccionados.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Por esa zona circula cerca de una quinta parte del petróleo y otros combustibles líquidos consumidos en el mundo.

En 2022, el flujo fue de aproximadamente 21 millones de barriles diarios, equivalente al 21% del consumo mundial de productos petroleros líquidos.

Un bloqueo prolongado puede provocar:

Aumentos en el precio internacional del petróleo.

Gasolina más cara en Estados Unidos y otros países.

Mayores costos para el transporte marítimo.

Retrasos en las cadenas de suministro.

Presiones sobre la inflación mundial.

Tras el anuncio de Trump, el precio del petróleo volvió a subir y los mercados reaccionaron ante el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro.

La carta muestra que la tregua alcanzada meses atrás ya no sostiene las relaciones entre Washington y Teherán. Aunque técnicamente continúan los intentos de negociación, los intercambios de ataques y el bloqueo marítimo reducen la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo.

El Congreso deberá decidir si permite que las operaciones continúen, exige su suspensión o intenta establecer límites a Trump. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen su despliegue y CENTCOM ha señalado que puede lanzar nuevas acciones si considera que existe otra amenaza contra barcos civiles o instalaciones estadounidenses.

La disputa ya no se limita al programa nuclear iraní. Ahora también incluye el control de Ormuz, el tránsito de petróleo, la seguridad de las embarcaciones y el alcance del poder presidencial para ordenar ataques sin una autorización previa del Congreso.

ElImparcial