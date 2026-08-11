Chihuahua, Chih.- Marco Bonilla se colocó como el alcalde de capital mejor evaluado de México, luego de que la casa encuestadora Rubrum ubicara al municipio de Chihuahua en el primer lugar nacional entre las 31 capitales del país en los cuatro rubros medidos en agosto: trabajo y desempeño, servicios públicos, cercanía con la ciudadanía y seguridad.

Los resultados de agosto de 2026 colocan a Chihuahua Capital a la cabeza del país y muestran una evaluación particularmente favorable tanto del trabajo de Marco Bonilla como de áreas fundamentales de su administración, al ocupar el primer sitio en todos los rubros incluidos en la medición.

En trabajo y desempeño, Marco Bonilla obtuvo una calificación de 7.38, con la que ocupó el primer lugar nacional, por encima de Adrián de la Garza, de Monterrey, con 7.25; Cecilia Patrón, de Mérida, con 7.16; y Enrique Galindo, de San Luis Potosí, con 7.12, además del alcalde de Tepic, que también figura entre los primeros lugares del ranking.

El liderazgo se amplía al evaluar los resultados del Gobierno Municipal. En servicios públicos, Chihuahua alcanzó su resultado más alto: una calificación de 7.74, la más elevada del país y 0.61 puntos por encima de San Luis Potosí, que se ubicó en segundo lugar con 7.13, seguido por Monterrey, Mérida y Querétaro.

Marco Bonilla también encabeza el ranking nacional de cercanía, con una calificación de 7.40, seguido por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, con 7.12, y Enrique Galindo, de San Luis Potosí, con 7.07.

En uno de los temas de mayor sensibilidad para las familias, seguridad, Chihuahua volvió a ocupar el primer lugar nacional con 7.24, superando a Mérida, con 7.14; Saltillo, con 7.07; y Monterrey, con 6.90, así como a Querétaro, que completa los primeros lugares del rubro.

Los resultados de agosto no representan un hecho aislado. El seguimiento mensual presentado por Rubrum muestra que Marco Bonilla se ha mantenido en el primer lugar nacional en trabajo y desempeño durante los 12 meses que comprende la medición, de septiembre de 2025 a agosto de 2026. En cercanía también conserva el primer sitio durante todo ese periodo, mientras que Chihuahua ha ocupado de manera recurrente las primeras posiciones nacionales en servicios públicos y seguridad.

Así, la medición de agosto consolida a Marco Bonilla como uno de los alcaldes con mayor respaldo ciudadano del país y coloca a Chihuahua Capital como la única ciudad que encabeza simultáneamente los cuatro indicadores evaluados por Rubrum.