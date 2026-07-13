¿Quién ordenó el ADN?

Por Eduardo Huízar

A veces los números son tan grandes que dejan de significar algo para nosotros. Escuchamos que el ADN humano contiene alrededor de 3 mil 200 millones de pares de bases y simplemente asentimos con la cabeza, como si hubiéramos entendido la magnitud de lo que eso representa. Pero, ¿qué ocurre cuando traducimos esa información a algo que podemos imaginar?

Pensemos en una escalera. Una escalera común y corriente, como las que usamos para pintar una pared o subir a un techo. Ahora imaginemos que cada peldaño representa una de las unidades de información del ADN humano. Si colocáramos esos peldaños uno tras otro, separados por la distancia normal de una escalera, tendríamos una estructura de aproximadamente 800 mil kilómetros de longitud. Para ponerlo en perspectiva, la distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de poco más de 384 mil kilómetros. Nuestra escalera genética llegaría hasta nuestro satélite natural y regresaría a la Tierra con peldaños de sobra.

Lo más sorprendente es que esa inmensa cantidad de información no se encuentra almacenada en una biblioteca, ni en una computadora, ni en una nube digital. Está contenida dentro de cada una de nuestras células. Cada célula de nuestro cuerpo alberga las instrucciones necesarias para fabricar proteínas, regular procesos biológicos y mantener el funcionamiento de un organismo extraordinariamente complejo. En términos físicos, si estiráramos el ADN de una sola célula, mediría más o menos dos metros. Sin embargo, la información que contiene, representada en nuestra escalera imaginaria, se extendería mucho más allá de la Luna.

Este ejemplo nos lleva inevitablemente a una pregunta fascinante: ¿qué es realmente la información? Durante siglos se ha estudiado la materia y la energía como los componentes fundamentales del universo. Sin embargo, en las últimas décadas, científicos de distintas disciplinas han comenzado a reconocer la importancia de la información como un elemento central para comprender la vida. El ADN no es simplemente una sustancia química; también es un sistema capaz de almacenar, copiar y transmitir información a través de generaciones.

La existencia de esta enorme cantidad de información biológica ha dado lugar a algunas de las preguntas más profundas de la ciencia. Se sabe con bastante detalle cómo el ADN se copia y cómo dirige la producción de proteínas. Pero la ciencia no describe qué ordenó esta enorme cantidad de información biológica de tal manera que no contenga errores fundamentales para que la vida continúe.

Imaginemos que una persona intentara ascender por esa gigantesca escalera genética. Miles de millones de peldaños la sostendrían durante el recorrido. Sin embargo, en ciertos puntos críticos, un solo peldaño colocado incorrectamente podría provocar un tropiezo o una caída. No porque toda la escalera se derrumbe, sino porque existen lugares donde la precisión es indispensable. De manera similar, en el ADN hay regiones donde una modificación puede pasar inadvertida y otras donde una sola letra alterada puede cambiar el funcionamiento de una proteína esencial para la vida.

Pero la reflexión puede ir todavía más lejos. Los largueros de nuestra escalera imaginaria (las estructuras laterales donde se colocan los peldaños), representan la estructura química del ADN. Esos largueros podrían sostener incontables combinaciones distintas de peldaños. La química, por sí sola, no exige que los peldaños estén colocados en un orden determinado. Sin embargo, cuando observamos el ADN humano encontramos una secuencia específica de miles de millones de letras que contiene información funcional capaz de participar en la construcción y operación de un organismo vivo.

Y aquí aparece una de las preguntas más fascinantes de todas. Si los largueros aceptan prácticamente cualquier combinación de peldaños, ¿qué fenómeno llevó a que esos peldaños terminaran colocados en una secuencia que produce proteínas, regula células y permite la existencia de seres humanos? La biología moderna atea, explica que la información genética actual es el resultado de una larga historia de herencia, mutaciones y selección natural acumuladas durante miles de millones de años. Sin embargo, el origen de los primeros sistemas capaces de almacenar información biológica sigue siendo uno de los grandes temas abiertos de investigación. Por lo tanto hay algo que resulta difícil de ignorar: cada ser humano lleva en sus células una cantidad asombrosa de información organizada. Una escalera imaginaria que podría llegar más allá de la Luna y que, sin embargo, cabe dentro de estructuras tan pequeñas que no podemos verlas a simple vista.

Otro ejemplo de lo complejo y de la necesidad de una mente tras el ADN.

Pensemos ahora en una hoja de papel en blanco. El papel puede recibir tinta en cualquier lugar de su superficie. No le importa si la tinta forma una letra, una mancha o un dibujo. Su función es simplemente servir como soporte.

Sin embargo, cuando observamos una página de un libro encontramos algo más que tinta sobre papel. Vemos letras organizadas en palabras, palabras organizadas en oraciones y oraciones organizadas en párrafos que transmiten información. El papel acepta la tinta, pero no determina el orden de las letras. La tinta puede estar distribuida de millones de maneras distintas sobre la página, pero solo algunas configuraciones contienen un mensaje comprensible.

De manera similar, la estructura química del ADN puede compararse con el papel. Los largueros de la molécula proporcionan el soporte físico sobre el cual se acomodan las letras genéticas A, T, C y G. La química permite innumerables combinaciones posibles. Sin embargo, cuando observamos el ADN humano encontramos secuencias específicas que participan en la producción de proteínas y en el funcionamiento de las células.

La pregunta que surge entonces no es por qué existe el soporte físico, sino cómo llegaron las letras a ocupar posiciones que contienen información biológica funcional. En el caso de una página escrita, atribuimos ese orden a una mente humana. ¿Pero En el caso del ADN? Mi opinión es que hay una fuente metafísica. ¡DIOS!