Familia se salva de ser atropellada por camioneta que invadió una banqueta en Veracruz

Una familia estuvo a punto de ser arrollada por una camioneta luego de que el conductor perdiera el control de la unidad e invadiera la banqueta por la que caminaban en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

El incidente ocurrió el 11 de julio en la colonia El Naranjito y quedó captado por una cámara de videovigilancia. En las imágenes se observa a dos adultos y dos menores caminando sobre la banqueta cuando, de manera repentina, una camioneta se dirige hacia ellos a gran velocidad.

Al percatarse del peligro, los adultos reaccionaron de inmediato y lograron apartar a los menores, evitando por cuestión de segundos que fueran impactados por el vehículo. La rápida acción de la familia fue clave para impedir que el hecho terminara en una tragedia.

De acuerdo con los primeros reportes, ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones de gravedad. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o sanciones contra quien conducía la camioneta.

El video del momento comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por el accidente y destacaron la importancia de conducir con precaución para evitar este tipo de situaciones.