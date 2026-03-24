Por Carlos Angulo Parra

El Partido Acción Nacional anunció este sábado 21 de marzo de 2026, a través de su presidente, Jorge Romero Herrera, que el 100% de las candidaturas del Partido serían hechas por la propia ciudadanía, que se dejarían de hacer las designaciones (llamadas “dedazos” en la jerga política mexicana), por parte de las dirigencias partidistas. Que, con esta apertura, ya que se permite que se inscriban para hacer aspirantes a puestos de elección popular, tanto los militantes del Partido, como los ciudadanos que no militan en el PAN, con el único requisito de que sean personas honradas y con buenos antecedentes.

Pues esto, en principio suena bien. Pero antes de analizar las virtudes, defectos, retos, oportunidades y riesgos de esta propuesta, quisiera hacer un breve recorrido del descenso del PAN en las preferencias electorales.

El PAN, al nacer dentro del ambiente más autoritario jamás visto en México, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se constituyó para generar ciudadanía; es decir, dentro del colectivismo impulsado fuertemente en México por el General Cárdenas, el PAN abrió la opción de crear ciudadanos individuales libres, que aspiraran a tener un país regido por las leyes, a partir de un orden constitucional, haciendo a la persona humana el centro del objetivo del Estado, con el fin de darle a todos en los individual, las condiciones necesarias para vivir en libertad, basados en la ley y el Estado de Derecho, proporcionando el gobierno seguridad y justicia, salud, y servicios públicos como calles, parques, mercados, carreteras, puertos e infraestructura urbana, así creando las condiciones para un campo productivo y para el desarrollo de empresas que generen riqueza, a partir del respeto a la propiedad privada y a la libertad. Para que con estas condiciones se genere un entorno adecuado para que todos desarrollen su vocación en su vida y crezcan sus familias y comunidades.

Todo lo anterior basándose en los principios de solidaridad (todos nos ayudamos mutuamente), subsidiaridad (la autoridad solo interviene cuando los individuos, o instancias menores de gobierno, no tengan capacidad para resolver sus problemas), y respeto a la ley. Todo lo anterior, a partir del fortalecimiento del Municipio Libre, en donde las comunidades se desarrollen, sin la intervención de las autoridades estatales (locales), ni federales, hasta que no sean necesarias.

Basado en estos conceptos, en los años ochenta, después de la debacle económica causada por las frivolidades y faltas de seriedad realizadas por el entonces presidente José López Portillo, que le llegó a las bolas de los mexicanos. Los ciudadanos, así como las micro y pequeñas empresas sufrieron gravemente, y muchos grandes consorcios también lo padecieron. Esto generó un gran movimiento opositor, principalmente canalizado a través del PAN, que devino en que Vicente Fox, postulado por el PAN, ganara la presidencia de la República, después de que en 1997 el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados.

Luego de eso, ¿qué pasó en el PAN?, pues resulta que la burocracia interna del Partido obtuvo un poder inusitado, ya que los panistas que habían luchado antes para quitarle al PRI el poder, o regresaron a rehacer sus negocios y vidas o se fueron al gobierno, en cierta forma dándole la espalda al PAN.

Por lo que luego de un proceso de colusión de las burocracias del PAN con políticos sin escrúpulos, empezaron a manipular los padrones del PAN para ganar las postulaciones de candidatos. Para luego, poco a poco, ir eliminado las contiendas internas de la militancia para elegir a sus candidatos y ser sustituidas por designaciones directas de las dirigencias del PAN.

La consecuencia de lo anterior la sabemos, los funcionarios públicos emanados del PAN, se fueron corrompiendo y la ciudadanía les perdió la confianza y les dio la espalda en las urnas.

Ahora tenemos la oferta del PAN de abrir la designación de candidatos a quien se quiera apuntar, sea o no sea panista y a postular a los candidatos por dos métodos:

Elecciones primarias.

Encuestas.

Considero que el primer método es el más adecuado, siempre y cuando los requisitos de registro no vayan a ser manipulados y las elecciones sean ordenadas y democráticas.

Pero el segundo método, lo considero totalmente inadecuado. Tenemos muchos ejemplos de que dos precandidatos panistas fueron evaluados por encuestas, habiendo resultado que el candidato seleccionado por ser el más conocido, queda en tercero o cuarto lugar en la elección constitucional, porque a pesar de ser conocido, tiene sendos negativos ante la opinión pública o malos antecedentes de su actuar en puestos públicos.

En conclusión, el PAN debe de evaluar el estructurar estos procesos de la mejor forma, sin manipulaciones, para que sean postuladas las mejores personas y así recuperar el prestigio que tuvo el PAN en el pasado.