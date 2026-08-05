miércoles, agosto 5, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Quiere MORENA amordazar a periodistas con Reforma de Telecomunicaciones: Alfredo Chávez
Portada

Quiere MORENA amordazar a periodistas con Reforma de Telecomunicaciones: Alfredo Chávez

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, rechazó la reforma en materia de telecomunicaciones al considerar que, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, podría limitar la libertad de expresión y dar al Gobierno Federal herramientas para controlar la crítica periodística.

El coordinador señaló que la propuesta abriría la posibilidad de presentar quejas, exigir reparaciones e imponer multas por contenidos que incomoden a funcionarios o actores políticos. “Esta reforma lo que pretende es cuidar lo que digan los periodistas sobre el régimen”, expresó Chávez.

El legislador advirtió que los principales afectados serían periodistas, comunicadores y medios de comunicación, quienes podrían enfrentar procedimientos por opiniones, investigaciones o señalamientos contra las autoridades. También cuestionó quién decidiría qué información es verdadera y bajo qué criterios se resolverían las inconformidades.

Chávez sostuvo que una regulación de este tipo afectaría la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información y cuestionar al poder. El posicionamiento fue expresado en el Comité Directivo Estatal del PAN, acompañado por la dirigente estatal Daniela Álvarez y las diputadas federales Manque Granados y Rocío González.

banner
You Might Also Like

You may also like

Denuncia Maru Campos amenazas en su contra

Fortalece la UACJ servicio de transporte; instala Tótems informativos en 16 estaciones...

Devolverá EU a México tres piezas arqueológicas que estaban relacionados a investigación...

Inician cursos de verano para estudiantes del Conalep en distintos municipios

Modifican fecha para la entrega del Premio Juventud MAASS

Suman esfuerzos UACJ, UACH y Secretaría de Cultura para conmemorar el legado...