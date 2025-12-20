La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua obtuvo la reacreditación de tres de sus programas académicos: Filosofía, Lengua Inglesa y Letras Españolas, reafirmando su compromiso con la calidad educativa en el área de las humanidades.

Dichos programas renovaron su acreditación ante el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C. (COAPEHUM), proceso que la Facultad ha mantenido de manera ininterrumpida desde el año 2008, lo que refleja la solidez académica y la mejora continua de sus planes de estudio.

COAPEHUM es un organismo articulado al Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), surgido a partir del esfuerzo conjunto de las directoras y directores de las escuelas y facultades que integran la “Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades”, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo, fortalecimiento y difusión de las mismas en México.

La Facultad de Filosofía y Letras de la UACH forma parte activa de esta Red Nacional, lo que le permite participar en procesos de evaluación académica que garantizan estándares de calidad y pertinencia en la formación de profesionistas del área humanística.

Con esta reacreditación, la UACH refrenda su compromiso con la excelencia académica y la formación integral de su comunidad estudiantil, fortaleciendo su oferta educativa en beneficio de la sociedad chihuahuense.