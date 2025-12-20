Inicio » Logran la identificación de 160 cuerpos de los localizados en el crematorio Plenitud
Portada

Logran la identificación de 160 cuerpos de los localizados en el crematorio Plenitud

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía General del Estado mantiene el trabajo ininterrumpido para individualizar a todas las personas sin vida localizadas en las instalaciones del crematorio Plenitud el pasado 26 de junio, por lo que a esta fecha suman 160 identificaciones logradas.

Este trabajo se realiza a través del personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, así como del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

De tal manera, a esta misma fecha, han sido notificadas 150 familias de la identificación de sus deudos y los 10 restantes, serán notificadas en próximas horas.

De igual forma, son ya 148 los cuerpos entregados a sus respectivas familias.

banner

Se informa que, además, 109 familias han decidido interponer una denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, SEMEFO, CEAVE y la Fiscalía de Distrito Norte, refrenda su compromiso de mantener ininterrumpidos los trabajos para lograr la identidad de las personas localizadas en dicho crematorio, así como de continuar brindando atención psicológica, información y asesorías jurídicas, a los deudos afectados que así lo soliciten.

You Might Also Like

You may also like

SSPE refuerza el tejido social con jornada solidaria “Hora de Compartir” en...

Aprueba Cabildo que conductores ebrios también paguen multas económicas

Dan 25 años de cárcel a pareja que asesinó a masculino en...

Reparte SSPE y estudiantes del Cbtis 114 donas, café y ropa a...

Suspendió la J+ por 2 horas y media el suministro de agua...

Inauguró la Gobernadora la prolongación de la avenida De las Torres

Juárez noticias All Right Reserved.