La Fiscalía General del Estado mantiene el trabajo ininterrumpido para individualizar a todas las personas sin vida localizadas en las instalaciones del crematorio Plenitud el pasado 26 de junio, por lo que a esta fecha suman 160 identificaciones logradas.

Este trabajo se realiza a través del personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, así como del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

De tal manera, a esta misma fecha, han sido notificadas 150 familias de la identificación de sus deudos y los 10 restantes, serán notificadas en próximas horas.

De igual forma, son ya 148 los cuerpos entregados a sus respectivas familias.

Se informa que, además, 109 familias han decidido interponer una denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, SEMEFO, CEAVE y la Fiscalía de Distrito Norte, refrenda su compromiso de mantener ininterrumpidos los trabajos para lograr la identidad de las personas localizadas en dicho crematorio, así como de continuar brindando atención psicológica, información y asesorías jurídicas, a los deudos afectados que así lo soliciten.