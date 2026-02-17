El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, en colaboración con la Comisión de Salud Fronteriza México–Estados Unidos arrancó en Ciudad Juárez la campaña binacional “Ama tu corazón”, que promueve estilos de vida saludables entre la población.

Se desarrollará del 16 al 20 de febrero en la frontera chihuahuense y en entidades del sur de Estados Unidos, como Texas, Nuevo México, Arizona y California, para fortalecer la cooperación en materia de salud pública en la región.

Durante la inauguración el secretario de Salud, Gilberto Baeza, dijo que esta iniciativa busca promover la cultura de la medición periódica de la presión arterial en mayores de 18 años, así como contribuir a la detección oportuna de padecimientos del corazón.

Reiteró que la campaña forma parte de las acciones interinstitucionales orientadas a fortalecer el autocuidado, frente a una de las principales causas de morbilidad en la entidad.

Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salud II Juárez, informó que se instalarán 45 módulos en los 23 centros de salud del Estado de Chihuahua y de otras instituciones públicas, para efectuar gratis la toma de presión arterial.

Como parte de la campaña, cuyo lema es “Mide tu presión arterial, contrólala y vive más”, se brindará orientación para mejorar los estilos de vida, promover una alimentación balanceada, la actividad física, la reducción del estrés y hábitos que contribuyan al cuidado del corazón.

Al evento asistió personal de la Secretaría de Salud y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); Héctor Ocaranza, del Departamento de Salud Pública de El Paso, Texas y Mauricio Ibarra, cónsul general de México en El Paso, Texas.

Posteriormente, se realizó una demostración de toma de presión arterial a las autoridades invitadas, con el propósito de sensibilizar sobre la importancia de realizar este procedimiento de manera periódica como medida preventiva.