La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), informó que será a partir de hoy y hasta el próximo 30 de abril cuando se lleve a cabo la presentación de la Obra Quien es el que anda ahí?, en el Centro Cultural Universitario.

Las presentaciones se realizarán a partir de las 18:00 horas, en el teatro Gracia Pasquel , del CCU.

Indicó que se trata d una obra emocionante adaptación de la historia ficticia de Cri-Cri, el pequeño grillo cantor y compositor, quien se embarca en la búsqueda de un tesoro con la ayuda de sus amigos grillos y que, a través de emocionantes danzas al compás de sus emblemáticos temas, vivirán aventuras superando obstáculos y peligros en su camino, descubriendo al final que la aventura más grande es la vida misma, y el tesoro más valioso es el amor y la amistad.

¡Disfruta de esta maravillosa puesta en escena llena de música, baile y diversión para toda la familia.