La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio en contra del acusado Juan Manuel M. A., tras quedar demostrada su responsabilidad penal por el delito de homicidio calificado y agravado, cometido en perjuicio de un bebé de seis meses de edad.

Durante el juicio oral, un agente del Ministerio Público presentó dictámenes periciales, entrevistas y documentos que demostraron la participación del acusado en el hecho delictivo que cometió entre los días 01 y 02 de marzo de 2024, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial estableció que Juan Manuel M. A., se encontraba a cargo de su hijo J. M. G. S., cuando lo golpeó con un objeto en la cabeza, causándole la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Hechos por los que el 05 de marzo del 2024, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión cumplimentada en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, valoró el caudal probatorio presentado por la representación social, para dictar el fallo condenatorio en contra de Juan Manuel M. A., quien el próximo viernes 30 de enero, en la audiencia de individualización de sanciones, recibirá la sentencia que purgará en el Cereso número tres.