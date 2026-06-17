La Coordinación de Seguridad Vial da a conocer que fueron activados los semáforos ubicados en el cruce de la avenida Waterfill y la calle Nardos.

El inicio de operaciones de esta infraestructura permitirá regular de manera más eficiente el flujo vehicular y peatonal de la zona, contribuyendo a reducir riesgos de accidentes.

Ante esta modificación en las condiciones de circulación, esta dependencia municipal exhorta a las y los automovilistas a:

Respetar los semáforos

Reducir la velocidad al aproximarse al crucero

Mantener una distancia adecuada entre vehículos

Siempre ceder el paso

Evitar distracciones al volante

Esto forma parte de los trabajos de pintura y señalización que se efectuaron con anterioridad y con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular del área y para quienes buscan cruzar a la vecina ciudad El Paso, Texas.