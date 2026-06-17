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Activan semáforos de la avenida Waterfill y calle Nardos

by EditorJRZ
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La Coordinación de Seguridad Vial da a conocer que fueron activados los semáforos ubicados en el cruce de la avenida Waterfill y la calle Nardos.

El inicio de operaciones de esta infraestructura permitirá regular de manera más eficiente el flujo vehicular y peatonal de la zona, contribuyendo a reducir riesgos de accidentes.

Ante esta modificación en las condiciones de circulación, esta dependencia municipal exhorta a las y los automovilistas a:

Respetar los semáforos
Reducir la velocidad al aproximarse al crucero
Mantener una distancia adecuada entre vehículos
Siempre ceder el paso
Evitar distracciones al volante

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Esto forma parte de los trabajos de pintura y señalización que se efectuaron con anterioridad y con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular del área y para quienes buscan cruzar a la vecina ciudad El Paso, Texas.

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