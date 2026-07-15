La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que se realizan labores de saneamiento en el predio donde se detectó un caso de Gusano Barrenador del Ganado (GBG), en Hidalgo del Parral.

El jefe del Departamento de Ganadería de la SDR, Juan Carlos Flores, dijo que personal especializado efectúa la limpieza y tratamiento del rancho, para contener el riesgo y evitar la propagación de la plaga.

Además, se atenderá una zona focal de 20 kilómetros de radio y una zona perifocal de 40 kilómetros, donde se realizarán inspecciones al ganado, la aplicación preventiva del antiparasitario ivermectina y otros productos, así como la instalación de trampas para el monitoreo de la mosca y la revisión de animales en propiedades vecinas.

Los gobiernos estatal y federal cubrirán el costo de estas acciones, por lo que las y los productores no deberán realizar pago alguno.

La dependencia mantiene de forma permanente las acciones de prevención, vigilancia, inspección e información dirigidas a las personas productoras, con el propósito de fortalecer la detección oportuna y proteger la sanidad pecuaria del estado.

Se exhortó a las y a los productores a mantener la vigilancia de sus animales, revisar cualquier herida susceptible de infestación y reportar de inmediato cualquier sospecha a las autoridades sanitarias.