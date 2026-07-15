La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, respondió a las declaraciones de la diputada federal del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, al señalar que la verdadera izquierda no se define por el discurso, sino por la congruencia entre lo que se dice y lo que se vota.

Argüelles sostuvo que en política deben prevalecer las personas que han demostrado compromiso, trabajo y amor por el pueblo, dejando de lado las relaciones personales y los intereses particulares.

“En Morena y en la Cuarta Transformación hemos defendido que sea el pueblo quien decida. Por eso los mecanismos internos, como las encuestas, deben respetarse. En Morena no hay espacio para los caprichos ni para las imposiciones”, afirmó.

La legisladora señaló que quien se asume como parte de la izquierda debe demostrarlo con hechos y no únicamente con discursos.

“No se puede hablar de principios mientras se construyen acuerdos en lo oscurito con quienes se dice combatir, ni mientras se respaldan decisiones que perjudican a las y los chihuahuenses. La izquierda del PT es solo narrativa; los hechos cuentan una historia distinta”, expresó.

Argüelles Díaz recordó que las votaciones del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado evidencian una constante colaboración con el PAN en temas de alto impacto para Chihuahua.

“Ahí están los votos que apoyaron endeudamientos, respaldaron nombramientos cuestionables que responden a cuotas de poder y, en momentos clave, incluso hubo ausencias que terminaron favoreciendo al PRIAN”, señaló.

La morenista destacó que, como resultado de esa alianza legislativa entre el PT y Acción Nacional, se aprobó una deuda superior a los 3 mil millones de pesos y el refinanciamiento de cuatro créditos por casi 16 mil millones de pesos, comprometiendo las finanzas públicas del estado.

“Gracias a esas decisiones, Chihuahua hoy es uno de los estados más endeudados del país. Esa es una realidad que no puede ocultarse con discursos”, puntualizó.

Finalmente, la congresista reiteró que la verdadera izquierda es la que coloca al pueblo en el centro de las decisiones, actúa con honestidad política y mantiene congruencia entre sus principios y sus votos.

“La izquierda obradorista es humanista, está comprometida con la justicia social, es disciplinada y camina al lado de la doctora Claudia Sheinbaum. La congruencia se demuestra con el voto, con el trabajo y con resultados para la gente, no con narrativas”, concluyó.