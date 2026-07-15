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Roban par de sujetos una tiende de conveniencia con violencia; quedan bajo arresto

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Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Christian Axel V. N. y Diego Julián V. R., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo a casa comercial con violencia.

Elementos de la Policía Municipal adscritos a Distrito Sur, que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Alcaldes, atendieron un llamado generado al número comunitario del Distrito Sur 656-247-03-05, donde se reportó un robo a una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles Santiago Troncoso y Humariza, en la citada colonia.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la encargada del establecimiento, quien refirió que minutos antes dos sujetos la amagaron con una pistola y mediante amenazas la despojaron del dinero de la caja registradora, para después abandonar el establecimiento.

Con los datos obtenidos se implementó un operativo de búsqueda localizando cuadras más adelante a dos sujetos que contaban con las características de la denuncia, por lo que al momento de interceptarlos estos intentaron evadir la presencia policial emprendiendo la huida, siendo alcanzados metros más adelante.

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Al momento de ser abordados, estos fueron plenamente identificados por la víctima como los responsables, razón por la cual fueron arrestados Christian Axel V. N. de 26 y Diego Julián V. R. de 19 años, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo a comercio con violencia.

Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes citado.

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