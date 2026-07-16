La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) para que se investiguen las posibles acciones u omisiones relacionadas con los constantes incendios registrados en el relleno sanitario de Ciudad Juárez y el daño ambiental ocasionado.

La legisladora estuvo acompañada por el Secretario Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Luis Olmedo; la Presidenta del Comité Directivo Estatal, Daniela Álvarez; y el Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco, quienes respaldaron las acciones jurídicas emprendidas.

“Hoy comparezco con hechos y con denuncias formalmente presentadas. No son amenazas ni declaraciones para generar titulares; son procedimientos legales que ya están en manos de las autoridades competentes para que investiguen y determinen responsabilidades”, expresó.

Xóchitl Contreras informó además que promoverá una demanda por daño moral en contra del presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y del presidente municipal interino, al considerar que las declaraciones realizadas en su contra buscan desacreditar su trabajo legislativo e intimidarla por ejercer su responsabilidad como diputada.

Asimismo, anunció la presentación de una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género, al señalar que los ataques dirigidos hacia su persona buscan inhibir su labor de fiscalización y el derecho de las mujeres a participar en la vida pública sin ser objeto de intimidaciones.

“La diferencia es muy clara: nosotros presentamos denuncias; ellos las mencionaron en una conferencia. El daño ambiental que durante meses afectó a miles de familias juarenses no desaparece con propaganda ni con descalificaciones”, sostuvo.

La diputada afirmó que, en lugar de responder por los incendios registrados en el relleno sanitario y sus consecuencias, el Gobierno Municipal ha optado por desacreditar a quienes exigen explicaciones y rendición de cuentas.

“Quieren matar al mensajero porque no pueden ocultar el mensaje. Yo no provoqué los incendios ni la contaminación; mi obligación es denunciarlos y exigir que las autoridades respondan ante la ley”, señaló.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que continuará utilizando todas las vías legales para defender a las familias juarenses y exigir que se deslinden responsabilidades.

“No me van a intimidar. Fui electa para defender a los juarenses, fiscalizar el ejercicio del poder y exigir cuentas cuando las autoridades fallan. Las amenazas no apagan incendios, las campañas de desprestigio no limpian el aire y la justicia debe determinar las responsabilidades”, concluyó.