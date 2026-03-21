Ciudad Juárez. – Del 26 al 29 de marzo, Plaza de Las Américas llevará a efecto el Bazar Librero y Otros Artilugios edición 2026, ahora con la presencia de 18 escritores del estado, quienes, tendrán la oportunidad de compartir sus obras más recientes con la comunidad de Juárez y El Paso.

De acuerdo a Rolando Talavera, administrador de Plaza de Las Americas, el objetivo de estas actividades es el de ofrecerle a los juarenses espacios culturales y de convivencia familiar, y, agregó que para lograr ese objetivo se cuenta con el apoyo de las autoridades municipales y estatales, además del sector empresarial.

Manifestó que al igual que en las dos ocasiones anteriores, el programa comprende el aspecto artístico por conducto de los expositores de obras literarias, mientras que para los menores habrá actividades infantiles en el Pabellón Infantil del Museo de la Rodadora.

En tanto que empresas como Gazpro, colocarán pabellones infantiles para que los pequeños asistentes disfruten de su estancia en Plaza de Las Americas, además, de fomentarles el hábito por la cultura.

Destacó que en esta ocasión se contará la presencia de Vania Bachur Colín, ilustradora y diseñadora gráfica mexicana reconocida por su estilo kawaii y cartoon, y creadora de una marca exitosa de productos ilustrados.

Apuntó que Bachur Colín es una artista joven con 39 años de edad, y que en su andar ha colaborado con marcas internacionales como Disney, Pixar, Nickelodeon, Apple, Miniso y Liverpool.

Detalló que es una artista popular en redes sociales (TikTok, Instagram) por su carisma y frases virales como “adulto independiente con gustos bien dementes”, y que lo mejor es que los juarenses tendrán la oportunidad de aprender algo de su capacidad artística, ya que para el domingo 29 se tiene programado un taller gratuito para los interesados en el diseño y la ilustración.

“Bachur Colín también tiene varios libros, entre ellos “15 consejos malvados para ser un adulto independiente”, del cual compartirá un segmento con los asistentes el sábado 28 de marzo a Plaza de Las Americas”, indicó.

Talavera Muñoz, dijo que la ceremonia inaugural del Bazar Librero y otros Artilugios edición 2026, está programada para las 12:00 horas del 26 de marzo con la presencia del alcalde Cruz Pérez Cuellar, y de la representante de la Gobernadora en la Zona Norte, Carlos Ortíz.

“Todos los locatarios de Plaza de las Américas estamos listos para recibir a nuestros visitantes, con el objetivo fundamental de promover la cultura y ofrecer a las familias juarenses un espacio de convivencia familiar”, concluyó.