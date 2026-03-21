La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) abrió la convocatoria para responsables de refugios que necesiten apoyo alimentario, con el objetivo de integrarlos al Banco de Alimentos 2026.



La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que las solicitudes se recibirán únicamente los días 23, 24 y 25 de marzo, por lo que es necesario acudir a las instalaciones de la Dirección, ubicadas en la calle Tarzán al interior de El Chamizal, para llenar el formato correspondiente.



“Los requisitos son contar con más de 30 animales en resguardo, promover constantemente a los animales en adopción, no recibir apoyo alimenticio de ningún nivel de gobierno y permitir visitas para la entrega de apoyo y validación por parte del equipo de DABA”, comentó.



Recordó a todos los interesados que el proceso es presencial, por lo que no deben dejar pasar esta oportunidad.



La funcionaria mencionó que será el próximo viernes 27 cuando se dé a conocer la lista de refugios aceptados.



Señaló que DABA organiza diversos eventos, entre ellos la “Carrera con Mascotas” para recaudar alimento.