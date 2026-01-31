El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) reunió a más de 500 estudiantes, durante el Segundo Campeonato Estatal de Robótica y Habilidades STEM Chihuahua, celebrado en Ciudad Juárez.

El evento se realiza en el Gimnasio del Cobach y es organizado en conjunto con la Coordinación de Política Digital del Gobierno del Estado, con la participación de alumnas y alumnos de los niveles Básico, Medio Superior y Superior.

El arranque del certamen fue encabezado por el representante de la Gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, quien destacó la importancia de impulsar espacios formativos orientados al desarrollo tecnológico y la innovación, al considerar que estas áreas resultan fundamentales para la preparación de las nuevas generaciones ante los retos del futuro.

El director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas, subrayó la importancia de fortalecer las habilidades STEM entre la comunidad educativa y agradeció a la gobernadora Maru Campos, por hacer posible que diversos planteles cuenten con laboratorios de robótica.

El coordinador de Política Digital del Gobierno del Estado, Walter Zamarrón Estrada, reconoció la sinergia entre las instituciones participantes, lo que permite avanzar hacia una educación tecnológica, competitiva y con visión de futuro.

En la competencia participan 70 equipos conformados por alumnos de diversas instituciones, quienes durante el 30 y 31 de enero aplican sus conocimientos en el desarrollo de soluciones innovadoras.

El concurso se efectúa en las categorías de Robótica Móvil, Robótica Colaborativa-Automatización, Aerial Drone Competition e Internet de las Cosas, e Inteligencia Artificial, para las cuales el Cobach registró 16 equipos.

Previamente el alumnado participó en torneos organizados por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Paso del Norte, como parte de su proceso de preparación.

Entre los asistentes se encuentran Francisco Wilson, presidente de la Academia STEM Iberoamérica; Guillermo Márquez, subsecretario de Educación Media Superior; Luis Alfonso Rivera, rector de la UACH; Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación en Ciudad Juárez, y Laura Robledo, coordinadora de la Zona Norte del Cobach, así como rectores, empresarios y directivos de planteles del subsistema en la Zona Norte.