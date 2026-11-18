Para fortalecer las competencias del personal administrativo y promover una cultura de servicio basada en el buen trato, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) realizó una ceremonia de entrega de certificados de competencia laboral a colaboradores de distintas áreas de la Institución.

Durante el acto, la maestra Dora María Aguilar Saldívar, directora general de Formación y Profesionalización, informó que se entregaron 17 certificaciones a integrantes de la Contraloría General y 14 a personal de la dependencia a su cargo, quienes acreditaron satisfactoriamente el proceso de evaluación correspondiente al estándar ECE1268, Atención al usuario basado en la cultura del buen trato.

La actividad forma parte de un proyecto desarrollado en colaboración con el objetivo de impulsar la capacitación continua y el desarrollo de las competencias del personal universitario.

Aguilar Saldívar destacó que la certificación representa no solo un avance en el crecimiento personal y profesional de quienes participan, sino también una aportación al fortalecimiento institucional. Señaló que la consolidación de este tipo de iniciativas depende de la voluntad y el compromiso de los trabajadores, quienes hacen posible que los proyectos universitarios trasciendan de la planeación a resultados concretos.

Asimismo, resaltó que el programa ha permitido capacitar a alrededor de 200 integrantes del personal administrativo, además de incorporar progresivamente a los académicos de esta Institución. En ese sentido, explicó que fomentar una cultura del buen trato implica reconocer a las demás personas y procurar que cada interacción contribuya a generar experiencias positivas para quienes reciben los servicios universitarios.

Desde la experiencia del personal certificado, Graciela Chávez Ortiz, jefa de Función Administrativa de Recursos Humanos, destacó la importancia de fortalecer las habilidades de atención, particularmente porque esta área representa uno de los principales puntos de contacto entre la Universidad y sus trabajadores, quienes acuden para resolver asuntos relacionados con contrataciones, bajas y otros trámites administrativos. Consideró que la capacitación proporciona herramientas para orientar adecuadamente a los usuarios y procurar que sus gestiones se desarrollen de manera sencilla y con una experiencia positiva.

Por su parte, Yadira Álvarez Moreno, responsable de la Jefatura del Programa de Implementación del Modelo Educativo, señaló que el curso de alineación le permitió identificar nuevas herramientas para incorporar a las prácticas de servicio que ya forman parte de los valores institucionales. Asimismo, destacó que estos conocimientos contribuyen a profesionalizar la atención que brinda la comunidad universitaria, cuyo compromiso de servicio comprende no solamente a los estudiantes, sino a todas las personas que mantienen contacto con la Institución.

En tanto, Diana Elena García Zubía, responsable de Función de Indagación, consideró que recibir esta certificación representa el reconocimiento al esfuerzo realizado por quienes participaron en el proceso de evaluación. También resaltó que el buen trato constituye un compromiso institucional que debe reflejarse en la manera en que el personal universitario se relaciona y atiende a los demás.