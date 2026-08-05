El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, exhibió con cifras y documentos lo que calificó como una pésima administración del alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla. Señaló el derroche de recursos públicos en la contratación de barredoras, la compra de luminarias y el arrendamiento de patrullas, además de advertir que estos gastos se realizaron incrementando la deuda pública y generando un mayor costo para la ciudadanía.

Lo anterior, luego de que exalcaldes juarenses presentaran una denuncia en su contra por presuntos gastos excesivos e injustificados en el arrendamiento de barredoras para el Municipio de Ciudad Juárez. Ante ello, el también aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación presentó un comparativo entre ambas ciudades, con el que aseguró que Juárez destaca por una administración más eficiente y responsable de los recursos públicos.

En materia de servicios públicos, Pérez Cuéllar detalló que el costo por kilómetro barrido refleja una diferencia significativa entre ambos municipios. Mientras Ciudad Juárez paga 354.24 pesos por kilómetro, IVA incluido, el Municipio de Chihuahua desembolsa 482.56 pesos, es decir, 128.32 pesos más por cada kilómetro atendido. Esto representa un costo 36.2 por ciento superior para la capital del estado por el mismo servicio que equivale a pagar 43 millones más que en Juárez.

En el programa de modernización del alumbrado público también se observan diferencias importantes en el uso de los recursos. Durante 2025, el Municipio de Chihuahua adquirió 20 mil 772 luminarias con un costo unitario de 6 mil 624 pesos, para una inversión total de 137 millones de pesos. En contraste, Ciudad Juárez instaló 22 mil 639 luminarias con un costo de 4 mil 125 pesos por unidad, destinando 93 millones de pesos. De haberse adquirido al mismo precio que en Juárez, la capital del estado habría generado un ahorro de 51.9 millones de pesos.

La comparación en materia de seguridad también evidencia diferencias en el costo de las patrullas. El Municipio de Chihuahua arrendó 154 unidades por 634.4 millones de pesos, con un costo promedio de 4.12 millones por patrulla, mientras que Ciudad Juárez adquirió 170 unidades por 213 millones de pesos, con un costo promedio de 1.25 millones cada una. De acuerdo con estas cifras, si Chihuahua hubiera adquirido las patrullas al mismo costo que Juárez, el gasto habría sido de 192.5 millones de pesos, lo que representa una diferencia de 441.9 millones de pesos.

En materia de inversión en infraestructura, Pérez Cuéllar destacó que durante el periodo 2022-2025 Ciudad Juárez destinó una mayor proporción de su presupuesto a obra pública. La inversión alcanzó los 5 mil 270 millones de pesos, equivalentes al 15 por ciento de su gasto total, mientras que el Municipio de Chihuahua invirtió 2 mil 543 millones de pesos, correspondientes al 10 por ciento de su presupuesto. Esto significa que Juárez destinó una mayor parte de sus recursos a calles, alumbrado, parques, escuelas y espacios deportivos.

Pérez Cuéllar subrayó además que Ciudad Juárez mantiene finanzas sanas, sin contratar deuda pública durante el periodo 2022-2026. En contraste, señaló que el Municipio de Chihuahua registra una deuda de 595 millones de pesos y contempla pagar 96 millones de pesos únicamente por concepto de intereses durante 2026, además de que solicitó una nueva deuda por 150 millones de pesos.

El alcalde con licencia afirmó que estas cifras reflejan dos formas completamente distintas de gobernar: una que privilegia la eficiencia, la inversión pública y el manejo responsable de las finanzas, y otra que, aseguró, ha encarecido los servicios municipales a costa del endeudamiento de las y los chihuahuenses.