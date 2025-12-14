Las inundaciones y los deslizamientos de tierra registrados en la isla de Sumatra, en Indonesia, han dejado un saldo que supera las mil personas muertas y al menos 218 desaparecidas.

La emergencia afecta a tres provincias y ha provocado daños severos a la infraestructura básica, así como una respuesta nacional enfocada en la atención humanitaria y la verificación de víctimas. La información fue confirmada este sábado por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, las autoridades trabajan en la identificación plena de las víctimas y en el restablecimiento de servicios esenciales para las comunidades afectadas.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que el número de personas fallecidas ya supera las 1,000. Además, 218 personas siguen reportadas como desaparecidas. Abdul Muhari, jefe del Centro de Datos e Información de la agencia, explicó que las cifras aún están en proceso de confirmación.

La verificación y el cotejo de datos con los registros civiles continúa a nivel de subdistrito”, señaló durante una conferencia de prensa.

Añadió que se trabaja para confirmar la identidad de las víctimas por nombre y dirección, con apoyo de autoridades locales en varios distritos.

Los desastres naturales causaron afectaciones amplias en servicios públicos y edificios comunitarios. De acuerdo con los datos oficiales, se registran daños en cerca de 1,200 instalaciones públicas.El recuento preliminar incluye:

219 centros de salud

581 centros educativos

434 lugares de culto

290 edificios de oficinas

145 puentes

Estos daños han complicado el acceso a atención médica, educación y movilidad en varias zonas, lo que mantiene a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades indonesias aclararon que las cifras pueden ajustarse conforme avanza la revisión de datos. El proceso incluye la comparación de reportes locales con registros civiles, para evitar duplicidades o errores.

Este trabajo se realiza a nivel comunitario y distrital, lo que explica por qué el conteo oficial sigue en actualización constante.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, visitó el viernes las zonas afectadas en la provincia de Aceh. Durante su recorrido, aseguró que el Gobierno mantiene acciones para cubrir las necesidades más urgentes de la población.

Juntos mejoraremos esta situación. El Gobierno intervendrá y brindará toda la ayuda necesaria”, declaró el mandatario.

Las autoridades indicaron que el apoyo incluye alimentos, atención médica, refugios temporales y trabajos para rehabilitar servicios básicos.

Prabowo Subianto también llamó a la población a mantener el ánimo durante el proceso de recuperación. Expresó su expectativa de que las actividades comunitarias puedan restablecerse de forma gradual.

Entre las prioridades se encuentra el regreso a clases para niñas y niños, así como la reapertura de espacios comunitarios que resultaron dañados.

Indonesia enfrenta con frecuencia desastres naturales debido a su ubicación geográfica y condiciones climáticas. En este caso, la magnitud de las lluvias y la vulnerabilidad del terreno provocaron inundaciones y deslaves de gran alcance en Sumatra. Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia, mientras organismos nacionales continúan evaluando el impacto total y las necesidades a mediano plazo.

ElImparcial