La Franquicia Fiscal es el beneficio que permite introducir mercancías sin pagar impuestos. Los montos varían según el medio de transporte y la región de procedencia, los montos son:
Por carretera:
500 dólares
El resto del año es de 300 dólares.
Por avión o barco:
500 dólares durante todo el año.
Residentes de la franja fronteriza:
Límite es de 150 dólares
Pasajeros provenientes de esa región:
Pueden acumular hasta 300 dólares.
La Franquicia Fiscal no incluye bebidas alcohólicas, tabaco labrado ni combustible automotriz adicional al del tanque del vehículo.
Las autoridades establecen restricciones para productos alimenticios como:
Productos cárnicos crudos
Quesos frescos
Alimentos con contenido lácteo o cárnico sin empaque sanitario
Frutas
Vegetales
Plantas frescas
Crustáceos vivos o crudos
Productos de elaboración casera
Productos farmacéuticos o biológicos para uso animal
Entre los productos permitidos se encuentran:
Frutas y hortalizas deshidratadas sin semilla
Nueces sin cáscara
Café tostado
Cereales
Harinas
Especias
Hierbas medicinales secas
Productos acuícolas cocidos y empacados
También se permiten ciertos productos lácteos y cárnicos procesados.
Podrás introducir sin el pago de impuestos a la Secretaria de Hacienda (SAT), hasta 3 mascotas o animales de compañía, entendiéndose por éstos:
Gatos
Perros
Canarios
Hámsteres
Cuyos
Periquitos australianos
Ninfas
Hurones
Pericos
Tortugas
Aves silvestres de tamaño pequeño
Para perros y gatos se solicita:
Certificado de salud
Comprobante de vacuna antirrábica
Tratamiento antiparasitario
Para mascotas procedentes de Estados Unidos o Canadá, solo se realiza una inspección física por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
UnoTv