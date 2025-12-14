La Franquicia Fiscal es el beneficio que permite introducir mercancías sin pagar impuestos. Los montos varían según el medio de transporte y la región de procedencia, los montos son:

Por carretera:

500 dólares

El resto del año es de 300 dólares.

Por avión o barco:

500 dólares durante todo el año.

Residentes de la franja fronteriza:

Límite es de 150 dólares

Pasajeros provenientes de esa región:

Pueden acumular hasta 300 dólares.

La Franquicia Fiscal no incluye bebidas alcohólicas, tabaco labrado ni combustible automotriz adicional al del tanque del vehículo.

Las autoridades establecen restricciones para productos alimenticios como:

Productos cárnicos crudos

Quesos frescos

Alimentos con contenido lácteo o cárnico sin empaque sanitario

Frutas

Vegetales

Plantas frescas

Crustáceos vivos o crudos

Productos de elaboración casera

Productos farmacéuticos o biológicos para uso animal

Entre los productos permitidos se encuentran:

Frutas y hortalizas deshidratadas sin semilla

Nueces sin cáscara

Café tostado

Cereales

Harinas

Especias

Hierbas medicinales secas

Productos acuícolas cocidos y empacados

También se permiten ciertos productos lácteos y cárnicos procesados.

Podrás introducir sin el pago de impuestos a la Secretaria de Hacienda (SAT), hasta 3 mascotas o animales de compañía, entendiéndose por éstos:

Gatos

Perros

Canarios

Hámsteres

Cuyos

Periquitos australianos

Ninfas

Hurones

Pericos

Tortugas

Aves silvestres de tamaño pequeño

Para perros y gatos se solicita:

Certificado de salud

Comprobante de vacuna antirrábica

Tratamiento antiparasitario

Para mascotas procedentes de Estados Unidos o Canadá, solo se realiza una inspección física por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

