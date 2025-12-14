Contingentes de la Generación Z emitieron una nueva convocatoria para una manifestación pacífica en la Ciudad de México este domingo 14 de diciembre.

La cita está programada para este domingo 14 de diciembre en la Ciudad de México y la concentración inicial se realizará en la glorieta del Ángel de la Independencia.

Se tiene previsto que la marcha inicie a las 11:00 horas, aunque se reunirán todos los asistentes a las 10:30 horas para avanzar hacia el Zócalo capitalino.

Además de la concentración inicial, los organizadores han dispuesto tres puntos de encuentro para que los interesados se unan a los contingentes, por lo que el contingente tendrá un tiempo máximo de espera de cinco minutos en cada punto:

Glorieta de Cuitláhuac (o Monumento a Cuitláhuac) a las 11:25 horas.

Fuente de la República (conocida como ‘El Caballito de Reforma’) a las 12:00 horas.

El recorrido de la Marcha del Silencio está dirigido hacia Palacio Nacional y culminará en el Zócalo de la Ciudad de México, también conocido como Plaza de la Constitución. Por ello, la ruta oficial es la siguiente:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida 5 de Mayo.

Zócalo de la Ciudad de México.

Otras calles que podrían ser utilizadas o que formarán parte de la ruta hacia el Zócalo incluyen 16 de Septiembre y 5 de Febrero.

Se tiene confirmado que la avenida Paseo de la Reforma estará cerrada desde el Ángel de la Independencia hasta la Fuente de la República. Además, se estima que la movilización afectará avenida Juárez y diversas calles aledañas a la ruta.

Ante los cierres viales esperados en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, se recomienda a los ciudadanos y automovilistas considerar las siguientes vías alternas:

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Se aconseja a la población mantenerse atenta a la información proporcionada por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La movilización del 14 de diciembre se da después de que la más reciente marcha de la Generación Z, el 20 de noviembre de 2025, registrara una baja participación, debido a que en la primera movilización fueron detenidos varios manifestantes.

Telediario