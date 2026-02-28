Proyecto de prevención de violencia apuesta por el arte como estrategia

Como parte del proyecto “Acción y Prevención Contra la Violencia”, impulsado por la asociación civil Acción de Jóvenes por la Fámilia A.C., se realizó un Taller de Arte que destacó por la participación de las y los estudiantes.

De acuerdo con los organizadores, este taller registró una respuesta positiva en comparación con otras actividades del programa. La mayoría de los jóvenes manifestó haber disfrutado las dinámicas, al considerar el arte como un espacio para expresar ideas y experiencias personales.

Entre los principales aprendizajes señalados por el alumnado se encuentra la posibilidad de expresar emociones de manera abierta y asertiva. A través de actividades creativas, los participantes trabajaron en el reconocimiento y manejo de sus sentimientos, fortaleciendo habilidades socioemocionales vinculadas a la convivencia escolar.

Los facilitadores del proyecto indicaron que el arte puede funcionar como un medio para canalizar emociones y fomentar el diálogo. Asimismo, señalaron que este tipo de ejercicios contribuye al desarrollo de la autoestima, la empatía y la comunicación entre estudiantes.

Con este tipo de iniciativas, el proyecto busca integrar estrategias que, además de informar sobre la prevención de la violencia, generen espacios de expresión y participación dentro del entorno escolar.