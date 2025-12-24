El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró que el Gobierno Municipal trabajará coordinado con el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Marco Licón Barraza en beneficio de la ciudad



“Agradecemos mucho la visita de cortesía que nos hizo ayer Marco Licón, básicamente lo que comentamos es que trabajaremos en equipo por Juárez”, expresó.



Comentó que dialogaron de temas que busquen que la relación mejore, aunque no se habló de uno en específico, si no de temas muy generales.



“Lo que comentamos fue que habrá una comunicación permanente, fluida y que estaremos siempre trabajando por Juárez buscando que todo avance”, dijo el alcalde.



“Todo el trabajo de ambos debe de ser coordinado y tenemos una gran responsabilidad sobre la ciudad; estamos en toda la disposición”, detalló.



Comentó que a la reunión asistió también Rogelio Ramos, presidente del Consejo de la JMAS.