Renuncia por guerra con Irán: alto funcionario de EE. UU. rompe con el gobierno

La sorpresiva renuncia de Joe Kent, alto funcionario del aparato de inteligencia de Estados Unidos, sacudió este martes a los círculos políticos en Washington, luego de que trascendiera que su salida estaría ligada a un fuerte desacuerdo con la política militar del gobierno en Medio Oriente.

Según versiones difundidas en medios y redes, el ahora exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo habría decidido abandonar el cargo por una razón contundente: su rechazo a una posible escalada bélica contra Irán, lo que evidenciaría una fractura interna en la estrategia de seguridad nacional estadounidense.

Al parecer, Kent consideraba que Irán no representaba una amenaza inmediata para Estados Unidos, postura que lo habría colocado en una posición incómoda frente a la línea oficial del gobierno. Esta diferencia, de acuerdo con fuentes cercanas, habría sido determinante para su salida.

Incluso, trascendió que el exfuncionario habría expresado en privado —y posteriormente de manera pública— que no podía continuar en el cargo “en conciencia”, al no estar dispuesto a respaldar un conflicto que, desde su perspectiva, carecía de justificación suficiente.

La renuncia ha sido interpretada por analistas como una señal de alarma dentro del sistema de seguridad estadounidense, al tratarse de uno de los cargos más sensibles en materia de inteligencia global, encargado de coordinar esfuerzos contra amenazas terroristas.

Hasta el momento, la administración no ha emitido una postura detallada sobre el caso, mientras crecen las especulaciones sobre posibles tensiones internas y el impacto que esta dimisión podría tener en la estrategia de Estados Unidos frente a Irán y el equilibrio en Medio Oriente.