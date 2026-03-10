Este miércoles 11 de marzo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizará trabajos de sustitución de válvulas al sur oriente de la ciudad, para mejorar el suministro de agua potable y la operación de la red hidráulica.

Las válvulas actuales concluyeron su vida útil, por lo que serán reemplazadas, la intervención será de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, en el cruce de la avenida Ramón Rayón y Santiago Blancas, por lo que, se exhorta a los ciudadanos a tomar precauciones.

Por estas acciones, se impactará la prestación del servicio en los fraccionamientos: Praderas del sur, Horizontes del sur, Rinconada de las Torres, Valle de Santiago y zonas aledañas.

A los habitantes de la zona, se les exhorta hacer acopio del líquido para las necesidades más apremiantes, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.

La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía y reafirma su compromiso de seguir trabajando por una infraestructura hidráulica moderna, eficiente y duradera, para beneficio de los juarenses.