-Pedía a más de 100 víctimas 500 pesos semanales por dejarlos trabajar ya que se hacía pasar por miembro del grupo de la Empresa.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra de la imputada Laura Rocío S. C., por el delito de extorsión agravada

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público acreditó con base en los antecedentes de investigación recabados, así como los razonamientos lógico jurídicos, la probable responsabilidad de la imputada.

De acuerdo con las investigaciones ministerial, desde finales de mayo del 2025, la imputada cobraba una cuota semanal de 500 pesos a un grupo de más de 100 conductores dedicados al traslado de personas de Chihuahua a Juárez y viceversa, a cambio de un gafete que “los identificaba para dejarlos trabajar libremente”.

Así mismo, a través de mensajes amenazantes mediante un grupo de WhatsApp, la imputada actuando en conjunto con un diverso “administrador”, quien se auto identificaba como integrante del grupo delictivo “La Empresa”, exigían al cúmulo de conductores que reportaran toda presencia policial en el tramo carretero Chihuahua-Juárez a cambio de no causarles daño.

En seguimiento a las indagatorias, agentes del Ministerio Publico y Agentes de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, cumplimentaron una orden de cateo el pasado miércoles 18 de diciembre, en el domicilio de la imputada, ubicado en la colonia Praderas del Sur de esta Ciudad de Chihuahua.

Domicilio en donde fueron localizados distintos indicios relacionados con los hechos materia de investigación, por lo que, al concluir la diligencia, al encontrarse presente la imputada, se le notifico la existencia de una orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad o situación similar de extorsión, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.