La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de reparación de un hundimiento sobre la avenida Santiago Troncoso, a la altura de la calle Los Nogales, donde se detectó daño en la tubería de drenaje, la cual ya cumplió su tiempo de vida útil.

El ingeniero Carlos Bautista, coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado de la JMAS, informó que, para realizar la reparación fue necesario colocar un tapón especial en la tubería, con el propósito de disminuir los niveles de agua residual y trabajar en las condiciones adecuadas para retirar el tramo dañado e instalar tubería nueva.

“Estamos trabajando en la avenida Santiago Troncoso donde se nos presentó un hundimiento en el colector existente, vamos a cambiar la tubería de pozo a pozo, iniciando en el camellón central hasta la alcantarilla que se encuentra sobre el carril central de la vialidad”, explicó.

Detalló que, se reemplazarán 12 metros de tubería de drenaje de 18 pulgadas de diámetro, a una profundidad aproximada de tres metros y medio, por lo que, para realizar estas labores se utiliza maquinaria especializada, como una excavadora tipo oruga, un dompe y dos cuadrillas operativas.

Se estima que los trabajos de reemplazo concluyan durante este día, para posteriormente dejar el área preparada y permitir que el Departamento de Bacheo realice la reposición del pavimento.

“Debido a que fue necesario colocar un tapón en la línea, podría presentarse algunas afectaciones en el servicio de drenaje en colonias cercanas, como Roma y Parajes del Sol, así como el parque industrial ubicado sobre la avenida Pinocelli, sin embargo, mantendremos vigilancia para atender cualquier situación relacionada a los trabajos”, indicó.

Debido a las maniobras, permanecen cerrados dos carriles de un tramo del cuerpo oriente de la avenida Santiago Troncoso, por lo que, se pide a los automovilistas tomar precauciones al circular por la zona y utilizar vías alternas, de ser posible.

La JMAS continúa atendiendo los reportes de hundimientos y realizando reparaciones en distintos sectores de la ciudad, con cuadrillas que trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana, para mantener en funcionamiento la infraestructura sanitaria.