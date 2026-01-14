Con largas filas y pocas contrataciones, así inicia 2026 para los buscadores de empleo en el sector maquilador de Ciudad Juárez, donde la oferta laboral ha disminuido de manera notable.

Felipe Rodríguez, desempleado desde hace un mes, relató que fue despedido de la maquiladora donde trabajó el año pasado, luego de la suspensión de líneas de producción que provocó recortes de personal.

Señaló que los lunes son clave para encontrar trabajo, ya que es cuando algunas empresas reciben solicitudes; sin embargo, reconoció que la competencia es alta y las oportunidades escasas.

En el parque industrial Intermex Río Bravo, ubicado sobre Waterfill, los buscadores de empleo comienzan a formarse desde la noche del domingo, con la esperanza de ser de los primeros en ser atendidos.

“De unos 100 que llegan, solo 20 pasan a entrevistas y al final contratan a 10”, comentó, al destacar la dificultad del proceso.

De acuerdo con su experiencia, el resto de la semana prácticamente no hay filas, algo que considera inusual comparado con años anteriores, cuando la demanda de trabajadores mantenía movimiento constante en las maquiladoras.