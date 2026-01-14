miércoles, enero 14, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Arranca 2026 con pocas vacantes en maquiladoras
Ciudad JuárezPortada

Arranca 2026 con pocas vacantes en maquiladoras

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Con largas filas y pocas contrataciones, así inicia 2026 para los buscadores de empleo en el sector maquilador de Ciudad Juárez, donde la oferta laboral ha disminuido de manera notable.

@juareznoticias.com

Arranca 2026 con pocas vacantes en maquiladoras

♬ sonido original – juareznoticias

Felipe Rodríguez, desempleado desde hace un mes, relató que fue despedido de la maquiladora donde trabajó el año pasado, luego de la suspensión de líneas de producción que provocó recortes de personal.

Señaló que los lunes son clave para encontrar trabajo, ya que es cuando algunas empresas reciben solicitudes; sin embargo, reconoció que la competencia es alta y las oportunidades escasas.

En el parque industrial Intermex Río Bravo, ubicado sobre Waterfill, los buscadores de empleo comienzan a formarse desde la noche del domingo, con la esperanza de ser de los primeros en ser atendidos.

banner

“De unos 100 que llegan, solo 20 pasan a entrevistas y al final contratan a 10”, comentó, al destacar la dificultad del proceso.

De acuerdo con su experiencia, el resto de la semana prácticamente no hay filas, algo que considera inusual comparado con años anteriores, cuando la demanda de trabajadores mantenía movimiento constante en las maquiladoras.

You Might Also Like

You may also like

Supervisa Gobierno del Estado avances en el Colector Viñedos y la presa...

Detiene SSPE a dos sujetos señalados por presunto intento de retención de...

Entrega diputada Magdalena Rentería apoyos deportivos a jóvenes del sur de Juárez

Resguardan Policías Municipales a cinco cachorros abandonados en la vía pública

Culmina la J+ colocación de una nueva línea de agua en el...

Entregan pacas de rastrojo a productores pecuarios en Ciudad Juárez