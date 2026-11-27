El Congreso del Estado aprobó la propuesta impulsada por el diputado Saúl Mireles para reconocer al Ganado Criollo de Rodeo del Estado de Chihuahua como Recurso Económico y Genético, una medida que pone en valor la riqueza genética de estos ejemplares y su importancia para la actividad ganadera de la entidad. La iniciativa fue presentada por el legislador en representación del Grupo Parlamentario del PAN.

El ganado criollo de rodeo representa un importante patrimonio genético desarrollado y preservado a lo largo de generaciones por productores chihuahuenses. Sus características particulares, como su agilidad, conformación, temperamento y aptitudes para las actividades de rodeo, constituyen cualidades que distinguen a estos ejemplares y que hacen necesaria su conservación, reproducción y reconocimiento.

Además de su relevancia genética, estos animales representan una oportunidad económica para los productores, ya que su comercialización para actividades de rodeo genera ingresos y contribuye al sostenimiento de las familias ganaderas, así como al dinamismo de las comunidades rurales de Chihuahua.

La iniciativa también subraya la necesidad de proteger las características originales de esta población ganadera, promover su identificación y registro, y fomentar prácticas que permitan preservar su genética, evitando que la falta de reconocimiento y seguimiento comprometa su continuidad y valor productivo.

Con la aprobación de este decreto, Chihuahua reconoce la importancia del ganado criollo de rodeo como parte de su riqueza ganadera, genética y económica, así como el esfuerzo de los productores que, durante generaciones, han contribuido a conservar y desarrollar una actividad que forma parte de la identidad y tradición del campo chihuahuense.