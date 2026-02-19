El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de la repavimentación de la calle Aeromoza, obra realizada con recursos del Presupuesto Participativo la cual abarcó una superficie de 13 mil 152.31 metros cuadrados, con una inversión de 6 millones 934,404.66 pesos.

Los trabajos consistieron en fresado y recarpeteo con carpeta asfáltica, además de la rehabilitación y construcción de tres pozos de absorción para atender problemas de encharcamiento.

El alcalde destacó que este tipo de proyectos reflejan la importancia de que los ciudadanos decidan en qué se aplican los recursos municipales, ya que son ellos quienes conocen las necesidades prioritarias de su entorno.

El director de Obras Públicas, Daniel González García, informó que la calle representa una conexión importante entre las vialidades Aeronáutica y Portaaviones, por lo que su rehabilitación impacta de manera directa en la dinámica diaria de la colonia.

Señaló que la obra cumple con los estándares técnicos establecidos para garantizar mayor durabilidad del pavimento.