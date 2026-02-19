México atraviesa uno de los repuntes de sarampión más significativos de los últimos años. De acuerdo con el informe epidemiológico con corte al 17 de febrero de 2026, el país acumula más de 10 mil contagios confirmados y decenas de defunciones asociadas a esta enfermedad viral altamente contagiosa.

Según el reporte oficial, se han notificado 26,501 casos probables, de los cuales 10,085 han sido confirmados. Además, se registran 31 defunciones en ocho entidades del país. Chihuahua es el estado más afectado, con 4,508 casos confirmados y 21 muertes, lo que representa casi el 45% de los fallecimientos a nivel nacional.

Le siguen Jalisco, con 2,817 contagios y tres defunciones; Chiapas, con 573 casos; y Michoacán, Guerrero y Sinaloa, que también reportan transmisión activa. El análisis por grupos de edad revela que los más afectados son los niños de 1 a 4 años, con 1,456 casos, seguidos de menores de 5 a 9 años (1,221) y adultos jóvenes de 25 a 29 años (1,128).

Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se presenta en menores de un año, con 54.84 casos por cada 100 mil habitantes.

En la capital del país se acumulan 275 casos confirmados y una defunción asociada al brote. Aunque la incidencia es menor en comparación con estados del norte, la circulación del virus se mantiene activa y bajo vigilancia epidemiológica.

En este contexto, el Instituto Nacional Electoral informó sobre un contagio aislado dentro de sus instalaciones. El organismo activó medidas preventivas como trabajo remoto durante cinco días, jornada interna de vacunación para personal menor de 49 años, monitoreo de síntomas y refuerzo de medidas sanitarias. Hasta el momento, no se reportan nuevos casos al interior del Instituto.